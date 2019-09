Iachini: "Fonseca mi incuriosisce. Petrachi: che intuizioni sul mercato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex tecnico del Sassuolo, Giuseppe Iachini, ha rilasciato una lunga intervista a Teleradiostereo, per parlare della sua ex squadra in vista della gara contro la Roma. "Mi incuriosisce molto Fonseca, avrò un occhio di riguardo per lui. Il mercato della Roma? A me piace molto Mancini, anche se Mkhitaryan è un giocatore importantissimo. Petrachi ha avuto grandi intuizioni. Berardi? E' un ragazzo ancora giovane, sta facendo il suo percorso di crescita, ne posso parlare soltanto bene. E' un giocatore serio, un ottimo professionista, c'è da dire che anche la società non ha voglia di liberarsene facilmente".