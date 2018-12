IAFA, domani gli Agenti si riuniscono a Napoli

© foto di Simone Lorini

Si terrà domani, venerdì 21 Dicembre (ore 13), presso l’hotel Ramada di Napoli, l'assemblea generale della IAFA (italian association of football agents), il sodalizio associativo che tanto si è battuto in prima linea per ottenere il riconoscimento e la normazione della categoria professionale degli agenti sportivi da parte dell’ordinamento statuale. Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso un provvedimento legislativo “storico”, intervenuto alla fine del 2017, che ha sanato innumerevoli criticità ingenerate dalla “deregulation Fifa” del 2015 e ha recato grande lustro all’Italia anche a livello internazionale.

In occasione del meeting, oltre ad eleggere il Consiglio Direttivo per il prossimo quadriennio, gli agenti analizzeranno i principali aspetti del nuovo regime regolamentare, ed individueranno le linee guida per le future iniziative volte a tutelare e ad ottimizzare l’esercizio di una attività tanto importante nell’ambito di un settore economico-sportivo rilevante come il calcio. Tutto ciò - sottolineano gli agenti della IAFA - “si auspica che possa realizzarsi con l’ausilio di un rinnovato e condiviso spirito collaborativo tra le nostre rappresentanze e tutte le istituzioni competenti (Ufficio governativo per lo sport, Coni e Figc)”. All'evento, oltre agli agenti già associati, potranno partecipare anche gli iscritti all'albo professionale degli avvocati nonché, in qualità di uditori, gli aspiranti agenti.