Iago Falque ancora a parte stamattina: recupero difficile per Torino-Milan

© foto di Federico Gaetano

Prosegue la preparazione del Torino in vista della sfida contro il Milan, gara valida per la 34esima giornata di Serie A. La squadra granata, reduce dal successo contro il Genoa, domenica sera ospiterà i rossoneri in una sfida cruciale per la corsa europea.

Il report dell'allenamento - Al termine della seduta mattutina, questo il report pubblicato dal club granata: "Sessione d’allenamento mattutina per il Torino, con un programma equamente suddiviso tra parte atletica e lavoro tecnico-tattico. Per Iago Falque ancora una seduta personalizzata. Belotti e compagni torneranno in campo domani: in calendario un allenamento pomeridiano al Filadelfia in preparazione alla partita di domenica sera contro il Milan".