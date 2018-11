Iaquinta: "La verità verrà fuori, io e mio padre siamo innocenti"

© foto di Federico De Luca

L’ex attaccante Vincenzo Iaquinta ha parlato oggi nel corso de Le Iene Show, in onda domenica sera: “Senza il sottoscritto e mio padre questo processo non sarebbe interessato a nessuno. Lo stiamo tenendo su noi, ai media interessa solo questo”. L’ex attaccante si era sfogato con rabbia dopo la sentenza del 31 ottobre scorso a Reggio Emilia, nel processo “Aemilia”, il più grande mai celebrato al Nord sulla mafia calabrese. Iaquinta, ex della Juventus e della Nazionale campione del Mondo 2006, è stato condannato per “reati di armi” perché avrebbe lasciato nella disponibilità del padre Giuseppe (condannato a 19 anni nello stesso processo) armi legittimamente detenute e munizioni: “Sui giornali si parla solo di me e mio padre - attacca Iaquinta - Ci sono state 119 condanne, ma non le hanno nemmeno citate. Ci sono altri due gradi giudizio e la verità verrà fuori per forza. Sono sicuro al 100% dell’innocenza di mio padre. Credo nella giustizia e lotterò fino alla fine A essere famosi ci sono i pro e i contro. I giornali mettono solo: due anni a Iaquinta per ’ndrangheta, maledizione! Solo sentire la parola ‘ndrangheta mi fa paura”.