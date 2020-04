Iaquinta posta la piantina del carcere di Voghera: "Come si fa a tenere distanza di sicurezza?"

Tra le tante problematiche legate alla gestione dell’emergenza Coronavirus, anche la questione dell’affollamento nelle carceri, e del soneguente rischio di contagio per i detenuti. Attraverso il proprio account Instagram, Vincenzo Iaquinta, ex attaccante di Juve e Udinese tra le altre, ha postato la piantina del penitenziario di Voghera, dove è attualmente recluso suo padre Giuseppe, condannato a 19 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso. “Partendo dal presupposto che mio padre è innocente - ha scritto Iaquinta sul social network - questo è un disegno di una cella del carcere di Voghera! Come si fa a mantenere la distanza di sicurezza?”. Il messaggio, come testimoniano i soggetti taggati, è evidente diretto al premier Giuseppe Conte e al Guardasigilli Alfonso Bonafede.