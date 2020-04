Ibra si allena con l'Hammarby, Tankovic: "E' stato bellissimo allenarsi con lui"

Dai microfoni di SkySport24 Muamer Tankovic, attaccante dell’Hammarby nella scorsa sessione di mercato ad un passo dal Genoa, ha raccontato l’esperienza di allenarsi con Zlatan Ibrahimovic, bomber del Milan che nei giorni scorsi si è allenato con la prima squadra del club di cui è azionista: "E' stato bellissimo per il club vedere Zlatan, è stato bello per i giocatori. Abbiamo fatto un allenamento a porte chiuse, nessun amico o familiare ha potuto assistere. Ci siamo visti direttamente al campo, ci siamo allenati e poi siamo andati direttamente a casa senza passare per gli spogliatoi. Zlatan vuole vincere sempre a prescindere da dove e con chi si è allena. Alla fine questo è veramente il suo club. Il suo atteggiamento è d'esempio per tutti, per i giovani, grazie alla sua mentalità vincente. Non abbiamo parlato di quando tornerà a Milan, non si può sapere con il Coronavirus, per ora starà a Stoccolma poi si vedrà. L'unico che sa dove sarà in futuro è Zlatan. Ovviamente tutti vogliono sapere dove sarà nella prossima stagione, ma lo sa solo lui".