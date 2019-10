Ibrahimovic e Galaxy, un possibile addio macchiato da un brutto gesto

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'esperienza di Zlatan Ibrahimovic con i Los Angeles Galaxy potrebbe essersi conclusa in modo non proprio positivo. Infatti, ieri notte la squadra dello svedese è stata eliminata nella semifinale dai play off per il campionato dai cugini del Los Angeles FC nonostante il campione ex Juve, Inter e Milan abbia messo a segno due reti. Una possibile fine peggiorata anche dal brutto gesto del giocatore nei confronti di un tifoso, a cui ha risposto toccandosi nelle parti basse dopo le critiche ricevute. Grande nervosismo e futuro tutto da scrivere, con Napoli e Bologna pronte a provare a riportarlo in Italia dopo anni all'estero.