Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, free agent dopo la scadenza del contratto con i Los Angeles Galaxy. "Se non avesse giocato per il Manchester United prima avremmo potuto considerarlo (sorridendo, ndr). No, penso che non sia nemmeno sicuro di volere giocare qui, siamo una squadra intensa".