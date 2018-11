Ibrahimovic racconta: "Vieira mi ha insegnato a dare sempre il 120%"

© foto di Giacomo Morini

Nuovi retroscena sulla carriera di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy ha infatti svelato a sorpresa l'importanza di Patrick Vieira nelle sue avventure con Juventus e Inter: "Patrick si prendeva sempre cura di me. Quando pensavo che quello che facevo era abbastanza, Vieira mi faceva capire che non lo era. Mi ha fatto vedere che è sempre necessario dare di più. Grazie a lui ho dato ogni volta il 120% in campo". A riportarlo è Mundo Deportivo.