Ibrahimovic su Pogba: "Devono lasciarlo andare, non ha senso tenerlo"

© foto di Imago/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic manda un messaggio a Paul Pogba. Intervistato dalla BBC, l'attaccante svedese ha parlato a proposito del futuro del centrocampista ex Juventus, consigliando al Manchester United di assecondare la volontà del francese: "Se Pogba vuole andare via, devono lasciarlo andare. Non ha senso che lo United lo trattenga se lui non vuole continuare. Il club deve capire che in questo caso la soluzione migliore è lasciarlo andare. Non c'è tempo da perdere, bisogna trovare qualcuno che vuole giocare con il Manchester".