Icardi dopo Adriano: 2 su 2 Champions. All'Inter non succedeva dal 2004

Due su due per Mauro Icardi, a segno nelle prime due gare dell'Inter in questa Champions (le prime in assoluto per l'attaccante argentino nella competizione). A un giocatore dell'Inter non succedeva, come evidenzia Opta, dal 2004/2005, quando Adriano in entrambe le prime due partite nerazzurre in Champions.