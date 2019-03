© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tre foto con la maglia dell'Inter e la fascia da capitano: Mauro Icardi manda l'ennesimo messaggio social. Via Instagram, il numero 9 nerazzurro ha pubblicato un trittico di immagini che lo ritraggono con la maglia della sua squadra e quella fascia che non dovrebbe tornare. Ennesimo segnale di pace: da ieri la tregua è sempre più vicina, oggi è previsto il suo ritorno in gruppo.