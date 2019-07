Inizia nella notte la International Champions Cup del Milan di Marco Giampaolo. I rossoneri sono infatti pronti ad esordire nella competizione estiva più affascinante sfidando il Bayern di Monaco in un faccia a faccia denso di tradizione e blasone. Il calcio d’inizio è previsto per le 3.00 ed il match verrà trasmesso in esclusiva su Sportitalia (canale 60 dtt) con la telecronaca di Carlo Pellegatti. La partita sarà anche messa in onda in replica nella mattinata di mercoledì alle ore 10.45.