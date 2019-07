Fonte: Sportitalia

La Juventus è pronta a fare il suo esordio nella International Champions Cup. I bianconeri di Maurizio Sarri esordiranno nell’appuntamento più atteso del calcio d’estate contro il Tottenham di Mauricio Pochettino, finalista dell’ultima Champions League. Un test probante per i bianconeri, pronti a valutare le dinamiche tattiche del nuovo corso che avrà come obiettivo proprio l’assalto alla massima competizione europea. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13.30 in esclusiva su Sportitalia (canale 60 dtt).

