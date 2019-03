'Partite vanno giocate all'interno dei confini nazionali'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Mentre Federcalcio e Lega Serie A trattano con Pechino su un progetto a 360 gradi che può includere anche "partite ufficiali" in Cina, diverse leghe europee da tempo ragionano sulla possibilità di esportare all'estero un match di campionato. In particolare la Liga spagnola, che nei mesi scorsi aveva chiuso un accordo per disputare a gennaio 2019 la sfida fra Barcellona e Girona a Miami, negli Stati Uniti, ma è stata stoppata dall'opposizione della Fifa, guidata da Gianni Infantino. Il 26 ottobre dell'anno scorso, il Consiglio "concordando con l'opinione espressa dal Football Stakeholders Committee, ha enfatizzato il principio sportivo per cui le partite ufficiali di campionato debbano essere giocate all'interno del territorio della rispettiva federazione".