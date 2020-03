Idris Sanneh : “Aiutate la mia squadra in Guinea”

Il giornalista Idris, noto tifoso della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’: “Il Coronavirus? Anche io sto subendo la psicosi che sta imperversando nel Paese, bisogna restare prudenti perché non si sa mai. Io sono in casa, sono agli ‘arresti domiciliari’ perché non vivo lontano dalla zona rossa. Aprire una squadra a mio nome in Africa? C’è già in Guinea, c’è questa squadra che si chiama Idris Sanneh, a me non piace perché è autoreferenziale. Non abbiamo ancora le magliette, ho lanciato anche un hashtag su Twitter. Se qualcuno vuole regalarci qualcosa sarà il benvenuto, lo ringrazieremo e pregheremo per lui. Niente soldi, solo materiali per giocare a calcio per questi giovani della Guinea che è il Paese di mia nonna. L’hashtag è #idrisperlaguinea”.

Radio Bianconera Offical Media di questo progetto? “Sicuramente ve ne sarei grato, al di là dell’affetto che ci lega emozionalmente e sentimentalmente, vedrete che vi farà bene perché fare bene fa bene al cuore, dà un pizzicotto al cuore. Sicuramente metteremo un banner o uno striscione allo stadio scrivendo che Radio Bianconera sita in Italia, a Torino partecipa a questo progetto. Magari ditelo anche ad Andrea (Agnelli, ndr) che il suo amico Idris ha bisogno di palloni, magliette e di tutti quei materiali di cui lui non ha più bisogno".