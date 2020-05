Ielpo: "Non c'è pace per il Milan. Ci auguriamo tutti che Maldini rimanga"

Intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso della puntata odierna di "Tutti Convocati", Mario Ielpo ha commentato: "Il Milan non ha pace. Ogni anno, in questo momento - riporta Milannews.it - nascono certi discorsi e questo dice molto sui problemi del Milan. A obiettivo ancora non raggiunto l'allenatore e non solo viene messo sulla graticola. Da una parte tutti ci auguriamo che Maldini rimanga, perchè Paolo è il Milan. Quello che mi preoccupa è che il Milan si snaturi completamente: non è più il Milan, ma nemmeno una squadra italiana. Tutti stranieri e non ambientati nella realtà italiana".