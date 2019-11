Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex portiere del Milan, Mario Ielpo, ha parlato del momento dei rossoneri a Milan TV: "Prima della partita contro la Juventus mi è stato detto che uno dei focus dell'allenamento di Pioli fosse quello dei tiri in porta. Ieri si è visto un miglioramento da questo punto di vista. C'è stato un momento in cui i tiri del Milan erano 'fantozziani'. Quello che manca in altre conclusioni, non c'è l'idea di come calciare per mettere in difficoltà il portiere".