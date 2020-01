Fonte: milannews.it

L'ex portiere rossonero Ielpo è intervenuto a Milan TV per parlare della vittoria contro il Brescia: "Rebic ha il tocco magico, ha dato la scossa alla squadra che era troppo monotona. Se Donnarumma non ti fa il miracolo la partita la perdi. Un passo indietro, credo che Pioli debba fare delle riflessioni perché la formazione iniziale ha dei problemi, li ha avuti anche contro l'Udinese e davanti non va bene".