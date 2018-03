Iezzo: "Napoli spettacolare, deprimente veder giocare la Juventus"

© foto di Federico De Luca

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss per commentare il sorpasso in vetta della Juventus: "Adesso la pressione va tutta sulla Juventus, che avrà due trasferte difficili con Inter e Roma e lo scontro diretto contro il Napoli. E' deprimente veder giocare la Juventus, non è sicuramente uno spettacolo. Il Napoli invece dà sempre uno spettacolo bellissimo, a ogni partita. Nel 'non-gioco', invece, non sempre vinci, anche se hai campioni che possono risolvere le partite. Con il gioco invece si vince, col tempo è così e ne sono convinto", ha detto Iezzo come riporta Tuttonapoli.net.