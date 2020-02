vedi letture

Iezzo sul caso Allan: "Complimenti a Gattuso: è il primo tecnico che dice ciò che pensa"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha commentato così a Radio Sportiva la presa di posizione di Gattuso nei confronti del centrocampista azzurro Allan: "Nel calcio di oggi nessuno può permettersi di risparmiarsi. Deve ritrovarsi però, perché è fondamentale per il Napoli. Mi complimento con il mister per quanto detto e fatto perché forse è la prima volta che un allenatore dice in pubblico quello che pensa".