Il baby attaccante Vrioni del Venezia ha esordito con l'Albania

Momento speciale per Giacomo Vrioni, baby attaccante classe '98 di proprietà della Sampdoria girato in prestito in Serie B al Venezia. Dopo aver giocato con le selezioni U18 e 19 dell'Italia, il calciatore ha deciso di acquisire la nazionalità albanese, venendo convocato nell'U21 della selezione adriatica. E nella partita giocata poche ore fa dalla sua Albania, sconfitta 2-0 in casa di Israele, ha avuto modo di esordire con la nazionale maggiore: il ct Panucci lo ha infatti inserito al minuto 73 dell'incontro al posto di Balaj quando il punteggio era ancora a sfavore di uno. Peraltro il giovane Vrioni festeggia l'esordio, seppur in una partita persa, a poche ore di distanza dal suo compleanno, scattato proprio in questi minuti oltre la mezzanotte.