Il Bangor City del presidente Serafino prende Juan Garcia: "Bello tornare in Europa"

vedi letture

Il Bangor City Football Club, società gallese di proprietà del patron della Sambenedettese Domenico Serafino, ha annunciato l'ingaggio di Juan Ezequiel Garcia, centrocampista argentino scuola Banfield con un passato anche in Italia nella Fidelis Andria. "Per me è un onore tornare in Europa dopo l'esperienza in Italia. Ringrazio il presidente e lo staff per la fiducia, porterò qui la mia esperienza", ha detto Garcia al sito ufficiale dei gallesi dopo la firma sul contratto.