Il Barcellona celebra il giorno di Sant Jordi: Rakitic chiama medici e infermieri, i veri eroi

In Catalogna oggi è il giorno di Sant Jordi, una giornata che in una situazione normale avrebbe visto le strade di Barcellona piene di gente in festa. Il Coronavirus, purtroppo, ha fermato anche questa tradizione popolare di Barcellona, che unisce cultura e romanticismo. Il Barcellona, con alcuni giocatori del presente come Ivan Rakitic ed altre stelle del passato come Patrick Kluivert e Saviola, ha voluto celebrare la giornata di Saint Jordi a modo suo, dedicando questa particolare ricorrenza ai "veri eroi di oggi". I giocatori infatti, hanno videochiamato medici, infermieri ed altri lavoratori essenziali che in queste dure settimane stanno lavorando duramente per combattere il Coronavirus.