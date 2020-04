Il Barcellona insiste per Lautaro, l'Inter resiste. Le quote sul futuro dell'attaccante argentino

vedi letture

Argentino protagonista del mercato, obiettivo dei blaugrana

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Il Barcellona, si sa, ha messo gli occhi su Lautaro Martinez e vuole provare a portarlo in blaugrana già dalla prossima stagione. Non è un mistero che l'argentino sia uno dei principali obiettivi del club catalano che, però, deve fare i conti con l'onerosa clausola rescissoria di 111 milioni di euro imposta dall'Inter. Anche per questo, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, è probabile che il numero 10 argentino continui a vestire la maglia nerazzurra anche il prossimo anno, opzione più bassa in quotata a 1.44. Il club catalano però non si arrenderà facilmente e punterà sulla volontà del giocatore (mai espressa pubblicamente, anzi l'argentino sui social ha postato sempre foto dei suoi show in nerazzurro) di trasferirsi a Barcellona, oltre che su contropartite tecniche di assoluto valore: l'idea del trasferimento in Liga resta quindi possibile, a 2.75. Oltre al Barca, non sembrano esserci altri club in lizza per l'attaccante argentino: per l'idea Real Madrid si sale infatti a 12.00 così come il Manchester City, lo sgarbo juventino si gioca a 16.00, alla stessa quota il trasferimento al Psg. (ANSA).