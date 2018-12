© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con Lazio e Napoli alle porte - scrive l'edizione odierna de Il Resto del Carlino - per il Bologna di Pippo Inzaghi occorre ritrovare pure i gol perduti: forse, in realtà, mai davvero posseduti. Santander è a quota 4 realizzazioni, Palacio ad 1, Falcinelli e Destro ancora fermi a zero. Le reti siglate da agosto sono complessivamente 13: solo il Frosinone fin qui ha fatto peggio. Il 26 proveranno ad incrementare il bottino Falcinelli e Santander, con Destro possibile outsider per l’undici iniziale.