Il Brescia si aggiudica la gestione del Rigamonti per i prossimi 9 anni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per i prossimi nove anni lo Stadio Rigamonti sarà gestito dal Brescia calcio. A comunicare l’aggiudicazione provvisoria è stato il Comune attraverso una nota ufficiale. “Dopo aver analizzato l’offerta tecnica ed economica e dopo aver valutato l’entità delle migliorie proposte, è stato stimato in 9 anni il periodo di concessione della struttura al Brescia Calcio. - si legge nel comunicato - Ovviamente il Comune si riserva di effettuare tutte le verifiche del caso al fine di determinare l’effettivo svolgimento dei lavori, così come stabilito”. Come riporta Il Giornale di Brescia l’investimento della società del presidente Cellino sarà di poco meno di cinque milioni di euro per mettere a norma la struttura in base alle prescrizioni del CONI e della Lega Serie A. I lavori partiranno il prima possibile per poter giocare già la prima gara casalinga al Rigamonti.