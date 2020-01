Atteso in città nel primo pomeriggio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - CAGLIARI, 29 GEN - Colpo in entrata per il Cagliari quasi alla fine del calciomercato invernale. Dal Psv Eindhoven arriva il centrocampista-attaccante uruguaiano Gaston Pereiro. Il nuovo acquisto è atteso in città nel primo pomeriggio, alle 14.40, con un volo proveniente da Milano. Classe 1995, il giocatore sudamericano vanta dieci presenze e quattro gol nella Celeste. Con la maglia del Psv invece ha segnato 44 gol dal 2015 a oggi in 118 presenze. Il giocatore sbarcherà a Elmas in tarda mattinata: potrebbe essere a disposizione già per la partita con il Parma. A questo punto rischia invece di saltare l'approdo in rossoblù dello juventino Pjaca che ha caratteristiche molto simili a quelle di Pereiro. (ANSA).