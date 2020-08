Il Cagliari comincia da oggi il vero e proprio ritiro. Mercoledì tappa anche ad Aritzo

I rossoblù si alleneranno in montagna prossima settimana

(ANSA) - CAGLIARI, 26 AGO - Il Cagliari comincia da oggi il vero e proprio ritiro precampionato. Sarà una full immersion negli schemi di Di Francesco prima al centro sportivo di Assemini e poi ad Aritzo, paese di montagna in provincia di Nuoro. Si comincia oggi e si va avanti sino all'allenamento di sabato. Poi fine settimana libero e ripresa del ritiro sempre ad Assemini. Mercoledì prossimo la partenza per Aritzo: la squadra si tratterrà nel centro montano barbaricino sino al venerdì. Sarà l'occasione per abbracciare il pubblico che attendeva la squadra già mercoledì scorso. Tutto era saltato perché il giorno prima era arrivato l'esito dei tamponi con il verdetto dei tre giocatori positivi. Gli ultimi tamponi hanno dato il via libera definitivo al gruppo squadra che mercoledì scorso ha iniziato la preparazione. Ora si attendono i rinforzi dal calciomercato (si attende ufficialità per Czyborra mentre è sempre più vicino Marin dell'Ajax) e dalla quarantena. (ANSA).