Il Cagliari riabbraccia Simeone: allenamento regolare per l'attaccante. Ai box invece Tripaldelli

vedi letture

A due giorni dalla sfida contro l’Inter il Cagliari si è allenato al Centro sportivo di Assemini. Dopo l’attivazione tecnica, la squadra è stata impegnata in una serie di esercitazioni tattiche eseguite in funzione della gara di domenica. La seduta si è conclusa con prove di palle inattive. Si è allenato regolarmente Giovanni Simeone, lavoro personalizzato per Zito Luvumbo e Ragnar Klavan. Ai box Alessandro Tripaldelli - continua la nota ufficiale del club - costretto a fermarsi per un fastidio agli adduttori della coscia sinistra. Domani mattina è programma la rifinitura; al termine le parole di mister Di Francesco ai media per presentare il match contro i nerazzurri.