Il calciatore più a rischio di contagio? Il centravanti. Ma tornare a giocare non sarebbe rischioso

Il calciatore più a rischio contagio? Il centravanti. Lo rivela uno studio dell’università di Aarhus, Danimarca, che ha analizzato 14 partite della Super League, studiando i momenti di contatto stretto tra giocatori e simulando la presenza di un infetto. In media, ogni giocatore resta a distanza ravvicinata con un altro per circa 1 minuto e 28 secondi a partita. Ma le differenze sono notevoli: gli attaccanti sono esposti per circa due minuti e mezzo, i portieri ovviamente molto meno. In ogni caso, tornare a giocare non sarebbe particolarmente pericoloso per i calciatori: si si parla in ogni caso di tempi notevolmente inferiori ai 15 minuti di esposizione considerati rischiosi a livello ufficiale.