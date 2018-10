Il calcio femminile ha la sua regina: Martina Colombari

Sarà con tutta probabilità Martina Colombari il primo presidente della neonata Divisione calcio femminile della FIGC. Nell'assemblea elettiva che si terrà martedì a Cremona infatti dovrebbe essere proprio l'ex miss Italia a essere eletta alla guida di un Consiglio Direttivo che sarà composto da sei membri (3 in rappresentanza della Serie B, 2 della B e 1 indipendente). Da parte della diretta interessata, sostenuta dal dg Michele Uva e dal responsabile del settore giovanile e femminile della Juventus Stafano Braghin – oltre che dal marito e vicecommissario della FIGC Alessandro Costacurta – nessun commento a riguardo, parlerà solo a cose fatte, anche se sta già lavorando a proprio programma per far continuare il percorso di crescita del movimento sia in termini di popolarità, ancora molto bassa rispetto agli USA o ad altri paesi europei, sia in termini di competitività come riporta La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo sottolinea inoltre come l'accelerazione della FIGC non sia stata gradita a chi si candida alla guida della stessa alle elezioni che si terranno il 22 ottobre e in particolare al duo Gravina-Sibilia con quest'ultimo, già protagonista di un braccio di ferro con la Federcalcio per l'organizzazione dei massimi campionati femminili, che ha diffidato Roberto Fabbricini invitandolo ad annullare l'assemblea elettiva di martedì prossimo.