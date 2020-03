Il calcio si ferma! Condò: "Vediamo come reagirà l'UEFA, intanto Inter-Getafe si gioca"

Dopo le parole del premier Conte, la Lega Serie A non può che prendere atto della gravità del momento e sospendere le partite". Anche Paolo Condò, in collegamento con Sky Sport, commenta lo stop che sarà imposto al calcio italiano: "Ora bisogna vedere come questa decisione interesserà il calcio europeo. Giovedì è prevista Inter-Getafe, credo di aver capito che potrebbe giocarsi come tutte le gare in programma a metà settimana. Anche perché l'alternativa, per i nerazzurri, è giocare in campo neutro in un altro Paese, soluzione che già alla Juve è stata negata".