Come scrive oggi il Corriere dello Sport, Faouzi Ghoulam è diventato un caso per la sua nazionale. L'Algeria, infatti, attende il terzino azzurro, che però ha declinato l'invito per l'amichevole di lunedì con il Benin dopo aver saltato la Coppa d'Africa per recuperare la piena condizione. Il commissario tecnico algerino Belmadi ha spiegato infastidito: "Mi ha detto di non essere pronto fisicamente. Quando riterrà di essere pronto, allora tornerò a considerare una sua convocazione".