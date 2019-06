Il caso Neymar si smonta: Najila, le contraddizioni e il tablet rubato

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il caso Neymar si smonta. O almeno, va in quella direzione. Come riportato da GloboEsporte, l'avvocato di Najila Trindade Mendes de Souza, la ragazza che ha accusato il campione del PSG di strupro, avrebbe deciso di rimettere il proprio mandato. Si tratta del secondo legale che abbandona il caso, e per la stampa brasiliana questa sarebbe un'indicazione della convinzione degli avvocati della poca veridicità delle accuse della ragazza.

Interrogata per diverse ore nella notte di venerdì, Najila avrebbe lamentato il furto del tablet in cui sostenava di aver registrato le prove di quanto accaduto con Neymar. Inoltre, avrebbe anche raccontato due versioni piuttosto contraddittorie sul modo in cui ha conosciuto il giocatore e su quanto successo in seguito. I legali di Neymar, infine, hanno assicurato che il brasiliano (assente in Copa América per infortunio) sarà a San Paolo per deporre la prossima settimana. Con il caso a suo carico che si smonta, Neymar potrebbe comunque dover rispondere della divulgazione di alcune immagini intime della ragazza sui social, anche se in questo caso si tratta di accuse (molto) meno gravi e comunque da porre in relazione a quelle della ragazza nei suoi confronti.