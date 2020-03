Il Comandande della Diamond Princess: "Ho promesso alla nave che torneremo in mare"

vedi letture

Gennaro Arma, comandante della Diamond Princess, ha parlato all'Huffington Post. Il quarantacinquenne è stato al comando della nave da crociera con 3700 persone a bordo, in quarantena da coronavirus per quattro settimane e poi per quindici giorni in isolamento. "Quando tutto era finito, sul ponte di comando, ho fatto una promessa alla nave: torneremo presto in mare. I veri eroi? Sono in corsia. “I giudici Falcone e Borsellino e tutti coloro che vanno in missione di pace a rischiare la vita. E i medici impegnati nella battaglia contro il coronavirus. È vero, stanno svolgendo il loro lavoro, ma in condizioni assolutamente straordinarie e mettendo a repentaglio la loro salute, ogni giorno”.