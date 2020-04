Il Commissario Arcuri: "Fino al vaccino, noi siamo l'unico antidoto per arginare il coronavirus"

Domenico Arcuri, commissario straordinario scelto dal Governo per l'emergenza Coronavirus, ha tenuto questa mattina una conferenza stampa nella sede della Protezione Civile per fare il punto sull'emergenza in Italia: "Questo nemico sconosciuto, forte e sostanzialmente invisibile è ancora tra noi. Siamo sulla buona strada, gli indicatori ci hanno dato qualche senso di speranza ma non siamo ancora alla fine del tunnel. Anzi, è ancora lontana e per questo vi continuo a supplicare: state a casa, state attenti e siate ancora responsabili".

Uscita definitiva solo dopo il vaccino - Arcuri ha specificato che l'Italia, così come gli altri paesi, si metterà questa emergenza alle spalle solo dopo la scoperta di un vaccino: "Noi - ha detto - ci metteremo definitivamente alle spalle questa drammatica emergenza solo quando verrà scoperto un vaccino efficiente ed efficace. Fino a quando non verrà scoperto, abbiamo un solo antidoto: noi stessi e i nostri comportamenti. Essi servono a prevenire e a contenere i contagi. Siamo noi che dobbiamo dare una mano a noi stessi fino all'auspicata scoperta del vaccino in questa guerra che affligge tutte le nazioni".

Non è ancora il momento della Fase 2 - Sul passaggio a una fase successiva, questo il pensiero di Arcuri: "Non possiamo e non dobbiamo sbagliare i tempi dell'uscita dalla Fase 1. In questi giorni si sono sviluppate discussioni e numerosi dibattiti sul tema e ieri il Presidente del Consiglio ha spiegato che qualche piccola misura di allentamento è stata decisa, ma abbiamo ancora da aspettare un po' per un allentamento più forte. E' necessaria questa linea per evitare il riproporsi del contagio che potrebbe produrre danni ancora più forti rispetto a quelli già prodotti. Dobbiamo lavorare tutti affinché i contatti non riesplodano. La salute è il requisito fondamentale di una comunità civile".

Servono i COVID-Hospital - "Stiamo lavorando per la cosiddetta Fase 2, quando essa arriverà. Noi continueremo ad essere il braccio operativo anche in questa fase e dovremo contribuire a realizzare un certo numero di COVID-Hospital, luoghi per fronteggiare il Coronavirus. Bisognerà separare i malati di coronavirus dagli altri con l'obiettivo fondamentale di predisporre l'uscita progressiva dall'emergenza, una uscita lenta e speriamo inesorabile", ha detto Arcuri.