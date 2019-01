Il Comune di Genova chiede lo spostamento di Genoa-Milan alle 21

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 11 GEN - Il Comune di Genova scrive alla Lega di Serie A per far giocare Genoa-Milan alle 21 di lunedì 21 gennaio come previsto originariamente. La gara è stata anticipata, per motivi di ordine pubblico, alle 15 su disposizione dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive in seguito alle indicazioni del ministro dell'Interno Salvini. Lo apprende l'ANSA dal fonti del Comune. L'amministrazione, per evitare disagi legati al traffico dopo il crollo di ponte Morandi aveva chiesto alla Lega che non si giocassero più, a Genova, partite in giorni feriali e in orario di lavoro.