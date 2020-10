Il consiglio di Giovanni Galli a Sarri: "Riparta da una piazza ambiziosa come Firenze"

Giovanni Galli ha parlato di Fiorentina entrando nella discussione sulla funzionalità del mercato per le richieste di Iachini, costretto a cambiare modulo per i giocatori a disposizione a Lady Radio: "Iachini non ha intenzione di cambiare modulo perché la Fiorentina sapeva già quale fosse. E' chiaro che le richieste del tecnico viola non sono state accolte perciò dobbiamo chiederci quale sia il progetto tecnico perché se si dà fiducia ad un allenatore non si vanno a prendere dei giocatori tanto per prendere o non funzionali alla sua idea di gioco. Sarri? Dopo Napoli ha vissuto due esperienze che sono state allo stesso tempo vincenti e fallimentari perché Maurizio ha bisogno dei suoi tempi come successe ad Empoli. Se fossi in lui partirei da una piazza ambiziosa e rappresentativa come Firenze dove si deve ricostruire".