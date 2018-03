Il cordoglio della FIGC per la scomparsa di Mondonico

© foto di Federico De Luca

La FIGC esprime il suo cordoglio e si stringe attorno ai familiari di Emiliano Mondonico, morto questa notte all’età di 71 anni. Nato il 9 marzo del 1947 a Rivolta D’Adda, in provincia di Cremona, Mondonico ha esordito in Serie A con il Torino per poi militare nel Monza e nell’Atalanta e chiudere la carriera di calciatore nella Cremonese. E proprio sulla panchina delle giovanili della Cremonese è iniziata la sua lunga carriera da allenatore, che lo ha visto protagonista sulle panchine di Como, Atalanta, Torino, Napoli, Cosenza, Fiorentina, Albinoleffe e Novara. Da tecnico del Torino ha ottenuto i suoi risultati migliori, vincendo una Coppa Italia nella stagione 1992/93 dopo aver raggiunto con i granata la finale di Coppa UEFA nella stagione precedente.