Il Coronavirus e l'analisi del New York Times: "28mila le morti fantasma in 9 Paesi"

Il New York Times ha pubblicato un'analisi partendo dai dati dei decessi che si sono verificati in questi primi 4 mesi dell'anno in 9 Paesi, tra i quali non è stata menzionata l'Italia. Rispetto allo stesso periodo del 2019 si sono registrati aumenti significativi di decessi: il +66% in Spagna, il +33% in Inghilterra-Galles e Olanda, il +28% in Francia, il +25% in Belgio, il +21% in Svizzera e il +12% in Svezia. Nella sola città di New York c'è stato un aumento della mortalità del 298%, mentre a Parigi i decessi sono raddoppiati. La differenza tra il 2019 ed il 2020 non può essere colmata con il numero dei decessi attribuiti ufficialmente alla Covid-19; complessivamente sono 28mila le morti "fantasma" che potrebbero essere state causate dall'epidemia.