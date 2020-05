Il Coronavirus in Qatar: 3 anni di carcere e 50 mila euro multa se trovati senza mascherina

In Qatar in vigore da oggi l'applicazione di sanzioni che comportano fino a 3 anni di carcere e 50 mila euro di multa per chi non indossa la mascherina in pubblico. Il Qatar sta registrando un rapida diffusione del coronavirus nel Paese: sono ormai 30.000 le persone contagiate, l'1,1% dei 2,75 milioni della popolazione; e i morti sono 15.