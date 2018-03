Il Corriere dello Sport: "Vincono Astori e Firenze"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Vincono Astori e Firenze, migliori in campo i tifosi viola e quelli beneventani. Partita non raccontabile, per certi versi dolorosa, piena di gesti, parole, immensi silenzi, striscioni e amore". E' l'attacco del pezzo de il Corriere dello Sport oggi in edicola sulla domenica dove l'Artemio Franchi in modo profondo e struggente ha voluto celebrare, ricordare e onorare Davide Astori.