Il costituzionalista Celotto: "Distinzione tra sport individuali e collettivi non è ragionevole"

“L’eguaglianza non è stata rispettata”. Sulle pagine del Corriere dello Sport, interviene nel dibattito legato al calcio il professor Alfonso Celotto, noto costituzionalista italiano. “La distinzione tra discipline individuali e collettive - spiega - non ha fondamento. Differenziazioni non ragionevoli come questa violano l’art. 3 della Costituzione”.