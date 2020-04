Il ct dell'Italia del ciclismo, Cassani: "Il Giro può riunire e abbracciare l'Italia. Come nel '46"

"L'UCI ha cancellato il calendario fino a fine giugno, poi si ricomincerà a correre da luglio con le corse più importanti ad agosto" Parola di Davide Cassani, commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo, a Rai News. "Tour, poi Mondiale, Giro e Vuelta. Sulla carta è il prossimo calendario". Che sarà da presentare entro il 15 maggio, ma "bisognerà metter mano anche alle altre gare internazionali. Se partiremo a luglio: in tre mesi e mezzo devi concentrare un calendario che sviluppavi in sette-otto mesi. Accorciare il Giro? Non sarà d'accordo se non verrà adottata la stessa misura al Tour. La Vuelta è d'accordo sul farne 18 invece che 21. Il clima di ottobre e novembre? Non c'è alternativa. Ottobre negli ultimi anni è sempre stato un ottimo mese. Abbiamo rinviato tappe per neve anche a maggio, speriamo nella clemenza del tempo. E' un anno straordinario: partire è fondamentale, ci prenderemo dei rischi ma gli organizzatori avranno tappe alternative. Io non vedo l'ora: se avremo il Giro d'Italia sarà un ritorno alla vita. Il Giro, più di altre manifestazioni, è quella indicata per abbracciare l'Italia. Partirebbe dalla Sicilia per arrivare al Nord. Abbiamo visto il Giro del '46: un'Italia in ginocchio, tutti iniziarono a sperare di nuovo con Coppi e Bartali. Potrebbe essere un modo per tornare sulle strade e applaudire i campioni".