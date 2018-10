Il ct Mancini difende Dzeko: "E' uno dei migliori bomber della Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Mancini Edin Dzeko lo conosce bene. L'ha allenato ai tempi di Manchester e anche adesso si schiera dalla sua parte: "È un grandissimo attaccante, uno dei più forti in Europa - ha detto il ct dell'Italia -. I numeri sono tutti dalla sua parte, è andato in doppia cifra ovunque. Ha il fiuto del gol ma è valido anche nell’impostazione di gioco, sa giocare il pallone e riesce a far giocare la squadra. Dzeko non può essere discusso, come tutti gli attaccanti fa anche qualche errore. Non esiste un giocatore che realizza 10 occasioni su 10. Edin sarà uno dei realizzatori più importanti della Serie A e della Champions", le parole di Mancini riportata dal 'Corriere dello Sport'.