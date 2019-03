Ct "Vincente e gentiluomo, ma non so fischiare come fai tu..."

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Auguri Trap, allenatore vincente e gentiluomo! 80 anni sono un grandissimo traguardo. Sei un maestro per tutti noi, ma non sono mai riuscito a imparare a fischiare come fai tu". Così, via twitter, il ct della Nazionale, Roberto Mancini, fa gli auguri a Giovanni Trapattoni nel giorno del suo 80mo compleanno.