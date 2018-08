© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha così parlato della situazione della città di Genova ai microfoni di TeleNord:

"Per Genoa e Sampdoria sarebbe stato difficile giocare. Si poteva sospendere l'intero campionato, ma è una questione difficile. Vedere quanto è successo è stato uno shock, non ho mai pensato che potesse accadere una cosa del genere. Col commissario vedremo di parlare, faremo sicuramente qualcosa, come tutto il mondo del calcio, per le famiglie che hanno perso i loro cari e per chi è senza casa dopo i sacrifici di una vita".