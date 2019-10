Fonte: ViaEmiliaNews.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola pubblica i ricordi, i pensieri e gli aneddoti di alcuni dei giocatori più rappresentativi della storia del Bologna, in occasione del centodecimo compleanno del Club. Al riguardo, Roberto Mancini , attuale commissario tecnico dell'Italia, ha commentato: "Il mio esordio in serie A contro il Cagliari, indimenticabile. Bologna è stata la città ideale per crescere: lì ho conosciuto persone speciali che mi hanno adottato e voluto subito bene. Bologna mi proiettò nel grande calcio: il 13 settembre 1981 la mia prima volta in Serie A (avevo 16 anni) grazie al tecnico Tarcisio Burgnich".