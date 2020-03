Il dg dell'OMS: "Il conteggio dei casi in Italia e Spagna si sta potenzialmente stabilizzando"

vedi letture

Il conteggio dei casi in Italia e Spagna si sta "potenzialmente stabilizzando", ma non è tempo di allentare le misure contro la pandemia di Covid-19. Così Michael Ryan, direttore per le emergenze all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), aggiungendo: "È nostra grande speranza che ciò accada, ma dobbiamo sopprimere il virus, e questo non accade da solo".